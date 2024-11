Delator do PCC operava a 3 graus de separação de grandes empresas do país

Assassinado a tiros de fuzil, à luz do dia, na saída de passageiros de um dos terminais do mais movimentado aeroporto da América Latina, o chamado "delator do PCC" era muito mais do que o apelido veiculado pela imprensa dá a entender. Antonio Vinicius Lopes Gritzbach acumulou um patrimônio declarado de cerca de R$ 20 milhões em poucos anos fazendo negócios imobiliários para o PCC. Lavava o dinheiro do crime.

Ao se examinar a rede de empresas, de sócios e dos sócios dos sócios de Gritzbach, chama a atenção como o dinheiro originário do tráfico internacional de drogas comandado pela maior facção criminosa do país está sendo lavado com facilidade e em grande volume na economia formal. Sócios diretos do corretor assassinado estavam a dois ou três graus de separação de algumas das maiores empresas de construção do país.