Volta triunfal de Trump põe Brasil na montanha-russa

A vitória acachapante de Donald Trump na eleição americana fará com que o republicano volte mais poderoso à Casa Branca e deixará o mundo submetido às turbulências que ele promete causar, na economia e na política. No Brasil, a eleição de Trump renova as esperanças de uma volta por cima comparável de seu aliado Jair Bolsonaro.

Trump promete perdoar a si mesmo pelos crimes pelos quais foi condenado (o presidente americano tem poder para isso) e anistiar quem invadiu o Capitólio em 6 de janeiro de 2021.