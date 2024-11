Mãe de prefeito vai ao Senado e se aposenta de cargo público 'desconhecido'

Depois, em 2013, retornou à Assembleia ao gabinete "do mesmo parlamentar", informou a assessoria. Tenório, no entanto, não exercia mandato naquele ano. A assessoria não informou onde ela estava lotada, nem esclareceu acusação feita pela revista Veja de que ela trabalhava no gabinete do filho, à época deputado estadual na Assembleia de Alagoas.

Após a publicação do texto, a assessoria de JHC entrou em contato com o podcast alegando ser falsa a informação de que Eudócia Caldas trabalhou no gabinete do filho. Mas não esclareceu onde ela foi lotada nos anos em que atuou na Assembleia Legislativa de Alagoas.

A assessoria afirmou que enviaria documentos mostrando onde Eudócia Caldas trabalhou. Assim que forem enviados, a reportagem será atualizada.

Podcast A Hora, com José Roberto de Toledo e Thais Bilenky

A Hora é o novo podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. Na TV, é exibido às 16h (veja aqui onde assistir).

Escute a íntegra nos principais players de podcast, como o Spotify e o Apple Podcasts já na sexta-feira pela manhã. À tarde, a íntegra do programa também estará disponível no formato videocast no YouTube. O conteúdo dará origem também a uma newsletter, enviada aos sábados de manhã.