Interina desde a saída de Augusto Aras em setembro, a procuradora-geral da República Elizeta de Paiva Ramos promoveu uma reorganização interna que abre caminho para uso de provas produzidas pela Polícia Federal nas investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Antes, sob o comando do próprio Aras, a PGR vinha opinando que as provas obtidas nas últimas fases deflagradas pela PF tinham origem ilegal porque não deveriam tramitar no STF (Supremo Tribunal Federal). Sob a condução da subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo, a gestão anterior ficou conhecida por blindar Bolsonaro nas investigações.

A equipe de Aras também foi contra a homologação da delação premiada feita pela PF com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.