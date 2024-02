Filipe Martins negou à PF ter entregue minuta golpista a Bolsonaro

A PF conseguiu provas para corroborar parte do relato de Cid, como as entradas de Filipe Martins no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada, além de mensagens nas quais Cid relata que Bolsonaro estava fazendo alterações em um documento de teor golpista. De acordo com a apuração, Martins foi ao encontro de Bolsonaro acompanhado do jurista Amauri Feres Saad e de um padre.

Em seu depoimento, Filipe Martins negou ter participado de reuniões para discutir medidas golpistas com Bolsonaro e também negou ter auxiliado na redação de qualquer decreto prevendo convocar novas eleições ou realizar a prisão de adversários.

Os investigadores, entretanto, avaliam que as provas já obtidas até o momento apontam para o envolvimento de Filipe Martins na empreitada golpista, conforme relatado por Mauro Cid.

O ex-assessor ainda disse à PF que não fugiu do país em dezembro de 2022 e que permaneceu em seu domicílio no Brasil.

Procurada, a defesa de Filipe Martins não quis comentar o teor das suas declarações. Em nota, os advogados João Vinícius Manssur, William Iliadis Janssen e Ricardo Scheffer afirmaram que ele está "inconformado" com a prisão.

Leia a íntegra da nota:

"O depoimento do sr. Filipe Martins, como era de se esperar, foi claro e objetivo. O Filipe está tranquilo, mas inconformado com a sua prisão, que julga precipitada e ilegal. Aguardamos agora a decisão referente ao requerimento de revogação da prisão preventiva, pontuando que essa só deve persistir em casos excepcionalíssimos, quando a liberdade em si for um risco, o que demonstrado não ser o caso de Filipe, sob pena de a medida se transmutar em um cumprimento antecipado de uma eventual e absolutamente incerta pena, que naturalmente só poderá ser determinada após o trânsito em julgado, e não antes, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência. Temos confiança que uma análise sóbria e técnica levará à sua colocação em liberdade" João Vinícius Manssur, William Iliadis Janssen e Ricardo Scheffer, advogados de Filipe Martins