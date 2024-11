PF intima Ramagem e militares a depor sobre tentativa de golpe de Bolsonaro

A Polícia Federal vai ouvir na próxima quarta-feira (6) mais militares no âmbito do inquérito que apura a tentativa de golpe por parte de integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e deputado federal Alexandre Ramagem também foi intimado e deve falar nesta terça (5).

O ex-presidente é um dos investigados. Há a expectativa de que a definição pelo indiciamento ou não neste inquérito saia ainda neste mês.

O UOL apurou que, na lista de militares a serem ouvidos, estão os coronéis indiciados na semana passada: Anderson Lima de Moura, da ativa, e Carlos Giovani Delevati Pasini, da reserva. O coronel José Otávio Machado Rezo também foi indiciado na semana passada, mas não confirmou o depoimento na quarta.