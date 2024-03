Bolsonaro 'deu a ordem' para falsificar cartões de vacina, disse Cid à PF

Ao indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro pela inserção de dados falsos em certificados de vacina nesta terça-feira (19), a Polícia Federal usou trechos da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República.

As informações sobre esse trecho da delação de Mauro Cid foram reveladas em reportagem do UOL publicada em 23 de outubro do ano passado.

Em depoimento transcrito no relatório final, Cid afirmou à PF que Jair Bolsonaro "após saber que o colaborador [Mauro Cid] possuía os certificados de vacina para si e sua família, solicitou que o colaborador fizesse para ele também".