Veja o envolvimento de cada um na fraude das vacinas, segundo a PF

As penas previstas para esses dois delitos são, respectivamente, reclusão de um a três anos no caso do primeiro e, no segundo crime, reclusão de dois a doze anos.

Em sua delação premiada, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid afirmou que essas informações falsas foram lançadas a pedido de Jair Bolsonaro, como revelou o UOL.

O relatório final já está no STF (Supremo Tribunal Federal). Agora, o ministro Alexandre de Moraes irá enviar o material para o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentar denúncia.

Veja a lista dos indiciados e dos crimes.

Crime de inserção de dados falsos em sistemas de informações

Jair Messias Bolsonaro

Mauro Cid

Luis Marcos dos Reis

Farley Vinícius Alcântara

Eduardo Crespo Alves

Paulo Sergio da Costa Ferreira

João Carlos de Sousa Brecha

Ailton Barros

Marcelo Holanda

Camila Paulino Alves Soares

Marcelo Câmara

Max Guilherme

Sergio Cordeiro

Claudia Helena Acosta

Célia Serrano

Gutemberg Reis