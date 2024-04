Sem verba, maior universidade argentina desliga elevador e tem aula na rua

A instituição decidiu adotar uma espécie de racionamento de energia e o uso de elevadores, por exemplo, só está autorizado em emergência ou para pessoas com dificuldade de locomoção. Alguns cursos transferiram as aulas noturnas para outros horários, ou mesmo online, para evitar gastos.

Por causa do racionamento de energia, o uso de elevadores na Universidade de Buenos Aires foi reduzido Imagem: Amanda Cotrim/UOL

Durante a visita, a coluna flagrou funcionários limpando os banheiros com a lanterna do próprio celular. "Estamos limpando os banheiros no escuro. Não é bom, mas vamos fazer o quê? Precisa economizar e aproveitar ao máximo a luz do dia", reclamou, com mau humor, uma das faxineiras.

Professores levaram os alunos para espaços abertos, sob a luz do sol. Dezenas de estudantes de medicina tiveram aulas no pátio ou do lado de fora da universidade.

Segundo alguns estudantes, a experiência de ter aulas "na rua" também é uma forma de protesto — para que a situação da universidade seja denunciada e a população que passe pelas redondezas saiba o que está acontecendo.