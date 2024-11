Silveira propõe baixar preço da energia para ajudar meta de inflação

O Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, busca emplacar um pacote de medidas para baixar o preço da energia e ajudar a Fazenda a manter a meta da inflação.

Em ofício encaminhando à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Silveira indica a utilização do chamado "bônus de Itaipu", que este ano já ultrapassa R$ 1.3 bilhão, para diminuição da tarifa.

A coluna apurou que o movimento do ministro visa colaborar com os esforços do ministro Fernando Haddad (Fazenda) para segurar os gastos públicos e a inflação.