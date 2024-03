Nísia demite diretora via Diário Oficial, e exonerados na Saúde chegam a 5

A coluna não conseguiu contato com o secretário especial de Saúde Indígena, Ricardo Weibe. Filiado ao PT, ele é vereador licenciado por Caucaia (CE). O ministério ainda não ligou de volta.

Um dos pontos polêmicos em discussão na secretaria é a criação da AgSus (Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS). O órgão vai assumir a gestão federal na área de saúde indígena, hoje pulverizada.



"É um projeto que eu acredito. Vou torcer que seja feita uma consulta aos povos indígenas e que possamos avançar", disse a ex-diretora, que foi chefe de gabinete da secretaria no governo Dilma Rousseff e presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Saúde Indígena.

Pankararu é a quinta pessoa a ser demitida do ministério, que enfrenta críticas do próprio presidente Lula, de uma ala do PT e do centrão.

Em reunião ministerial há duas semanas, Lula criticou a gestão da pasta e cobrou a ministra pela epidemia de dengue no país —são mais de 2 milhões de casos, número nunca registrado. O centrão questiona o represamento de verbas de emendas parlamentares em pleno ano eleitoral, enquanto prefeituras do PT são atendidas com valores acima do teto previsto.

O DOU desta terça trouxe ainda a nomeação de Adriano Massuda como secretário de Atenção Especializada à Saúde. Filiado ao PT, ele vai ocupar a área que tem o maior orçamento da pasta: R$ 81 bilhões. Helvécio Magalhães, seu colega de partido, foi demitido após o Fantástico, da TV Globo, revelar a crise dos hospitais federais do Rio, com pacientes em longas filas de espera.

Os demitidos na Saúde

Eles são: Nésio Fernandes (secretário de Atenção Primária); Helvécio Magalhães (Secretaria de Atenção Especializada); Alexandre Telles (diretor de Gestão Hospitalar), Andrey Roosewelt Chagas (diretor) e Carmem Pankararu (diretora).