Falta de medicamento para hanseníase derruba mais um na Saúde

Professora, Durães tem mestrado e doutorado em dermatologia, com especialidade em hanseníase. Ela é subordinada à diretora do Departamento do Doenças Transmissíveis, Alda Maria da Cruz. Procurado, o ministério não se manifestou.

Ontem (26), a pasta demitiu Carmem Pankararu da diretoria do Departamento de Atenção Primária à Saúda Indígena. Ela contou à coluna que estava em viagem oficial a trabalho e soube da exoneração pelo Diário Oficial da União.

A saúde indígena é um dos focos de dor de cabeça para o governo Lula (PT), que busca se contrapor à gestão Jair Bolsonaro (PL). A área reúne os piores indicadores de mortalidade materna, infantil e de expectativa de vida. Um dos primeiros atos do petista foi decretar emergência em saúde pública no território Yanomami, situação que segue sem solução.

Demissões

Como mostrou a coluna, Nísia já exonerou seis pessoas desde que assumiu a pasta em janeiro do ano passado. Sob fogo amigo do PT e criticada pelo centrão por represar recursos para a saúde, a ministra adotou a demissão como método para resolver os problemas.

O presidente Lula, que fez críticas públicas à ministra, tem negado a troca dela, mas a coluna apurou que uma saída honrosa está sendo desenhada dentro do governo. A saúde tem causado prejuízos à imagem do petista, com o país enfrentando a maior epidemia de dengue da sua história, crise em hospitais e falta de medicamentos e vacinas. A oposição tem chamado Lula nas redes sociais de "presidengue".