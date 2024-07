Sem Lula, Janja vai às Olimpíadas: por que Alckmin não representará Brasil

Entre os compromissos alegados pelo vice-presidente Geraldo Alckmin para não representar o Brasil na abertura das Olimpíadas está participar da convenção do PSB que irá oficializar a candidatura de Tabata Amaral para a prefeitura de São Paulo. O evento será no sábado (27), um dia depois da cerimônia em Paris.

Perguntada, a assessoria não informou se Alckmin foi preterido ou declinou de convite para representar o Brasil no lugar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que escalou a primeira-dama Janja da Silva. Enviou como resposta a agenda do vice, que inclui até mesmo a sanção do projeto de lei que cria a LCD (Letra de Crédito do Desenvolvimento), uma linha de crédito que poderá ser emitida por bancos de fomento. Como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Alckmin trabalhou pelo texto. A sanção é um ato meramente formal.

O vice-presidente alega, ainda, que irá na posse de Masoud Pezeshkian como presidente do Irã. O evento, contudo, ocorre na terça-feira, 30, três dias após a cerimônia olímpica. E também na reunião do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) no Brasil, entre 26 e 27 de julho.