Alexandre, o ministro que enquadrou o presidente da Petrobras e Arthur Lira

No encontro com os CEOs, Silveira foi incisivo, segundo apurou a coluna. Disse que as empresas lucraram e não realizaram investimentos e prometeu ser mais rígido nos novos acordos. O decreto, antecipou, irá estabelecer requisitos básicos para a renovação dos contratos, e cada empresa terá uma negociação separada.

Estavam presentes representantes da Equatorial Energia, CPFL Energia, EDP, ENEL, Grupo Energisa, Neoenergia, Light e Neoenergia. A renovação dos contratos envolve valores que chegam a R$ 180 bilhões.

Os contratos começam a vencer no próximo ano. O primeiro deles é com a EDP no Espírito Santo. A empresa tem 1,62 milhão de clientes no estado.

As tratativas ocorrem quando as empresas enfrentam críticas pelos serviços prestados. Oficialmente, o discurso em Brasília é que há preocupação com os consumidores que pagam a conta de luz e recebem um serviço insatisfatório. Grande parte das cidades está as escuras e empresários perdem negócios pela demora na entrega de energia. Mas, na prática, o que movimenta o assunto são os muitos bilhões envolvidos.

Os acordos

No ano passado, o ministro sentou sozinho com BTG, Âmbar (J&F Investimentos), KPS, Tradener, Rovema e Fênix para discutir contratos assinados ainda no governo Bolsonaro no valor de R$ 40 bilhões. O grupo de Lira não gostou de ficar de fora.