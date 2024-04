Anatel deixa operadoras de telefonia de prontidão para retirada de X do ar

Interlocutores do ministro do Supremo Alexandre de Moraes procuraram na manhã deste domingo (7) a presidência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) pedindo informações sobre quais os procedimentos para tirar do ar o X (antigo Twitter).

A coluna apurou que, diante disso, o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, já acionou as principais operadoras de telefonia para que fiquem de prontidão e cumpram uma ordem judicial nesse sentido imediatamente.

Para que o X seja retirado do ar no Brasil é preciso de uma ordem judicial. A partir disso, são as operadoras que fazem o bloqueio.