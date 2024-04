'Supremo tem que deixar Brasil seguir adiante', diz presidente da OAB

Beto Simonete - Nós estamos empenhados nisso. Temos duas comissões no conselho federal formadas por experts no tema e que estão debruçados sobre esse estudo para que a Ordem tenha uma opinião definitiva sobre a regulação que querem fazer no Brasil. Não estou dizendo que o ministro Alexandre de Moraes está certo ou errado, que o Elon Musk está certo ou errado. A Ordem vai ter a sua opinião e, se Deus quiser, o Brasil vai tomar conhecimento o mais rápido possível.

UOL - Pessoalmente qual a posição do senhor?

Beto Simonete - Eu sou inflexível com relação a isso. Desde que não constitua crime, as pessoas têm que ter a liberdade de expressão garantida. A Constituição assim o diz. Temos leis no Brasil que definem comportamentos do cidadão brasileiro prevendo penas contra quem obviamente incorrer em qualquer daquelas previsões. Se você for às redes sociais expressar de forma respeitosa a sua opinião, sem ferir a honra de ninguém, está tudo certo, vamos adiante. A Constituição garante, vamos defender a Constituição.

UOL - O Elon Musk diz que o Brasil está sob ameaça totalitária por parte do ministro Alexandre de Moraes. O senhor concorda?

Beto Simonete - Essa é a impressão dele. De verdade, sou apoiador de todas as ferramentas das medidas contra fake news. Ainda não estou pronto para entrar nesse debate e opinar.

UOL - O senhor vê abusos no Poder Judiciário?