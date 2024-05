Ministros do TSE avaliam adiar eleição no RS após tragédia no estado

Ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) começam a conversar sobre um eventual adiamento das eleições municipais no Rio Grande do Sul. O primeiro turno do pleito municipal no país está previsto para ocorrer no próximo dia 6 de outubro.



A coluna ouviu integrantes da Corte, que relataram que o assunto ainda é tratado informalmente e de forma bastante reservada e incipiente.

Existe, contudo, uma preocupação devido à logística que envolve toda uma eleição. A operação já é considerada um desafio em tempos normais. A apreensão cresce diante de um desastre ambiental como o que atinge 397 cidades do estado.

O calendário eleitoral já está correndo. A partir de 15 de maio, por exemplo, os pré-candidatos podem iniciar a arrecadação prévia por meio de financiamento coletivo --algo impensável para os pré-candidatos do RS no momento em que o país se une para ajudar as vítimas das enchentes.



Em 20 de julho, os partidos podem começar a realizar convenções para deliberar sobre coligações e escolher candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. A campanha começa oficialmente dia 16 de agosto.



Procurada, a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, não comentou. A ministra foi eleita ontem (7) para comandar a Corte neste período eleitoral.