Rui Costa contradiz senador e fala que governo vai vetar jabuti das eólicas

"Enfiaram um zoológico inteiro dentro desse projeto. Ampliaram o incentivo para o carvão de 2028, quando termina, até 2050. Incluíram PCH (Pequenas Centrais Hidrelétricas), gás... O carvão é um absurdo porque não tem nada a ver com esse projeto. Totalmente fora do padrão o que fizeram", disse à coluna o senador Otto Alencar.

O relator do projeto no Senado manteve na íntegra o que foi aprovado pela Câmara, que incluiu os jabutis. Entre eles, o que amplia até 2050 o incentivo para o carvão. Também foi incluído subsídio para PCH (pequenas hidrelétricas).

O que é o projeto das eólicas

O projeto original, do então senador Jean Paul Prates, ex-presidente da Petrobras, trata do aproveitamento de energia eólica offshore para expandir a produção de eletricidade no país. Offshore é o ambiente marinho no mar territorial, na zona econômica exclusiva e na plataforma continental, explica o site do Senado.

Os jabutis*

- prorrogação dos descontos na Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) para

empreendimentos de geração termelétricos que utilizam biomassa, biogás, biometano, e resíduos sólidos urbanos como fonte de combustível, e para as PCHs (estimativa: R$ 4,3 bilhões/ano);