Bolsas vão a até R$ 3.500

O programa lançado hoje terá dois eixos. Um será a Bolsa Esperança Garcia, que vai conceder 30 bolsas para que candidatos negros e negras possam se preparar para concursos na área. Metade das bolsas será destinada a mulheres negras.

O valor, ainda a ser definido, mas a estimativa da AGU é que estará na faixa entre R$ 3.000 e R$ 3.500.

O segundo eixo do programa será a criação de curso preparatório virtual para capacitar, gratuitamente, candidatas e candidatos negros e negras para os concursos públicos de ingresso nas carreiras da advocacia pública.

A seleção dos candidatos para cada uma das linhas deverá observar critérios de vulnerabilidade socioeconômica, diversidade de gênero (sendo 50% das vagas reservadas para mulheres), orientação sexual, população quilombola, pessoas com deficiência e diversidade etária e regional.

Inspiração na 'primeira advogada do Brasil'

O nome do programa é uma homenagem para Esperança Garcia, que foi considerada pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no ano passado como a primeira advogada do Brasil.