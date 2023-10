Conforme mostrou a coluna, a cúpula do Exército já admitia a participação de militares no crime e o comandante do Exército vinha destacando internamente que, além de punir eventuais culpados diretos, "quem falhou também será responsabilizado".

Ontem, o general Maurício Vieira Gama, do Comando Militar do Sudeste, afirmou que há militares e civis entre os suspeitos, mas não detalhou quantos seriam.

Sobre o caso

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou 8 das 21 metralhadoras que foram furtadas do AGSP (Arsenal de Guerra de São Paulo), em Barueri, mas as investigações seguem em andamento.

Ainda não se sabe a localização das 13 armas ainda desaparecidas. As já recuperadas foram achadas em um carro no bairro Gardênia Azul, zona oeste do Rio, após uma ligação anônima para a polícia, mas não havia indicação sobre o restante do material.