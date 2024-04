Lula silencia e não vai a eventos após acusações contra filho e ministro

Auxiliares do presidente ouvidos pela coluna evitaram falar no tema e alguns pediram cautela no que classificaram como possível julgamento antecipado. Houve ainda quem disse que não tinha tido conhecimento da acusação.

A ex-mulher de Luis Claudio registrou um boletim de ocorrência ontem na Delegacia da Mulher em São Paulo. Hoje, o pedido de medida protetiva foi aceito pela Justiça de São Paulo. Os relatos da ex-companheira são de violência física, moral e psicológica.

No boletim de ocorrência, consta a informação de que Luis Claudio a teria manipulado para não prestar queixa. "Ser manipulada e ameaçada para não denunciar as agressões, sob a alegação de que o agressor é filho do presidente e que possui influência para se safar das acusações", disse. "Meu pai vai me proteger e você vai sair perdendo, eu vou acabar com sua alma. Vou falar para todos que você é uma insana, ninguém irá acreditar em você", teria dito o filho de Lula, segundo sua ex-companheira.

A defesa de Luis Claudio diz que as alegações são "inverídicas" e "fantasiosas". "Tomamos conhecimento das fantasiosas declarações que teriam sido proferidas, atribuindo ao nosso cliente inverídicas e fantasiosas agressões, cujas mentiras são enquadráveis nos tipos dos delitos de calúnia, injúria e difamação, além de responder por reparação por danos morais, motivos pelos quais serão tomadas as medidas legais pertinentes", diz nota.

Mudanças na agenda

Além de adotar o silêncio, Lula cancelou sua participação em pelo menos dois eventos hoje. Apesar de o compromisso não constar na agenda oficial, Lula era aguardado no evento de aniversário da Polícia Federal, mas acabou não comparecendo.