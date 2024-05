Lula recebe reclamações de Pacheco e promete ajudar em diálogo com Haddad

Haddad otimista e 'flexível'

Apesar de não ter comparecido, Haddad mantém o otimismo em relação a uma solução para a desoneração, ainda aposta em uma vitória com a ajuda do STF, mas já tem algumas alternativas para abrir a negociação com o Congresso.

Segundo apurou a coluna, o ministro tem sido flexível na ideia do retorno gradual da reoneração até 2027. Além disso, há projetos do líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, que tratam do tema e contam com a simpatia de Haddad.

Lula pediu a ministros que uma solução possa ser desenhada e apresentada até 20 de maio, quando acontece a Marcha dos Prefeitos em Brasília.

Crise política pode empacar até reforma tributária

Fontes do Congresso e até membros da equipe econômica dizem que Lula acerta ao buscar uma proximidade e fazer gestos de afago a Pacheco e a Arthur Lira, mas admitem que as recentes crises políticas envolvendo os presidentes do Senado e da Câmara devem ter efeito em algumas matérias de interesse do governo.