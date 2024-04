Governo aposta em vitória no STF em desoneração, mas Haddad aceita negociar

Na pauta do Senado há medidas com potencial de serem verdadeiras pautas-bombas, como a chamada PEC do quinquênio, que dá aumento a juízes, e pode representar gasto extra de R$ 42 bilhões por ano. A medida estava sendo dada como enterrada, mas pode avançar.

O que nos gerou perplexidade e muita insatisfação ao Congresso Nacional, foi o comportamento do governo federal. Por que precipitar uma ação dessa natureza que acaba fomentando o que nós queremos evitar no Brasil, que é judicialização da política? Nós estamos discutindo, nessa semana adiamento da sessão do Congresso Nacional, votação de um projeto de lei do DPVAT, resolvemos a questão do Perse, vamos votar na semana que vem, há um projeto de lei, ou seja, a própria existência de um projeto de lei, depois de uma medida provisória de autoria do governo relativo a desoneração, já é a maior demonstração de que não há inconstitucionalidade.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, na sexta passada, ao anunciar que Senado recorreria da ação da AGU