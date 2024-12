Lula recebe Hugo Motta na Granja do Torto para 'encontro de aproximação'

Um dia depois de ter uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o presidente Lula convidou o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) para uma conversa na Granja do Torto. Ele é o favorito para assumir a cadeira de Lira em fevereiro de 2025.

A conversa, que durou um pouco mais de uma hora, teve a participação do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e do líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE).

Apesar de o imbróglio em torno das emendas parlamentares ter dominado a conversa de Lula com Lira na tarde de ontem, nesta manhã, segundo apurou a coluna, a conversa foi mais descontraída e teve como objetivo iniciar a relação de Lula com o provável presidente da Câmara a partir do ano que vem.