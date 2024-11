Rui Costa cria barreiras em reunião, e PEC da Segurança deve 'travar'

O ministro da Justiça estava orgulhoso em entregar ao presidente um plano para organizar a segurança pública do país. Alguns diziam que era a primeira vez em um ano e onze meses que o presidente Lula dedicava suas energias na pauta da segurança. A reunião com os governadores durou 4 horas e 20 minutos.

Mestre de cerimônias do evento, Rui não cortou nenhuma fala, mesmo de governadores da oposição. O ministro, que é bastante criticado por um jeito rude com colegas da Esplanada, optou por deixar o evento fluir. Todo ponto apresentado como uma possível barreira recebia um aceno positivo seu.

Com isso, a avaliação é que deu espaço "para o show do Caiado", que ganhou protagonismo nas eleições ao desbancar candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro e se fortalecer como candidato da direita em 2026.

Segundo uma fonte, a maior demonstração de Rui de que vai tentar engavetar o projeto de Lewandovski foi a sugestão de "criar um GT". "Quando não se quer resolver um problema, é só criar um grupo de trabalho", admitiu uma fonte do governo. Outra fonte relatou comentários de que era melhor "esperar sentado" que a PEC chegue ao Congresso.

Quem defende a atuação de Rui diz que o ministro quer honrar o compromisso de "dar a palavra aos governadores" e que o governo "aguardará as contribuições". "Temas complexos são assim mesmo."

E a autoridade climática?

Recentemente, Rui também engavetou o projeto da Autoridade Climática, de iniciativa da ministra Marina Silva, que supostamente tinha sido autorizada pelo presidente Lula.