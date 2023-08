No livro, Silvio conta um episódio da ousadia do pai para tentar acompanhar o crescimento do filho: no dia do batizado da criança, Corisco estava escondido em uma serra e acompanhando, de longe, a cerimônia.

Santana era onde ficavam localizadas as forças policiais contra o cangaço. Ele teve muita coragem, e minha mãe diz que ele chorou.

Bulhões considera ter tido quatro pais na vida: além de Corisco, Dadá e o padre Bulhões, chama de mãe "Liquinha", uma mulher que ajudou a criá-lo em Santana. "Meus pais [adotivos] sempre me direcionaram para o caminho do bem, e isso é tudo."

Sílvio Bulhões durante palestra e lançamento do livro dia 17 em Maceió Imagem: Renner Boldrino/Bienal do Livro de Alagoas/Ufal

Sem contato com outros filhos do cangaço

Silvio diz que não mantém mais contato com filhos de outros cangaceiros, mas nega ter havido desentendimentos. "É por acomodação deles e minha: não me procuraram, nem eu procurei eles."