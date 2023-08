A população negra tem menos acesso a escola e universidade no tempo certo.

São os homens negros, sobretudo os jovens, os mais excluídos do sistema. No Brasil, 28,7% dos negros (homens e mulheres) de 15 a 17 anos estão fora do ensino médio, por exemplo. No Acre, esse percentual chega a 48,2%, e no Pará, a 45,2%.

A presença de homens negros no ensino médio, por exemplo, é sistematicamente mais baixa do que a de outros grupos: apenas 64,3%, enquanto entre mulheres não-negras a taxa é de 78%.

Estudo da ABCD

Em 2018, o analfabetismo funcional atingia 32,8% dos homens negros (maior percentual). Para mulher branca ou amarela, era 21,1%.

Morrem mais

A população negra entre 5 e 74 anos também morre mais por causas evitáveis, com uma taxa por 100 mil mais de 10 pontos acima da registrada pelos brancos. Doenças evitáveis são aquelas preveníveis, total ou parcialmente, por ações dos serviços de saúde acessíveis em um determinado local e época. Um bom exemplo são as doenças para as quais existe vacina.