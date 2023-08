É evidente, portanto, que o projeto teria que ser reavaliado ambientalmente com um estudo correto e atualizado -- o que era para ser feito nas duas licenças citadas acima.

Representação criminal

A ANM, órgão responsável por autorizar atividades de mineração do país, teria sido omissa. "Pelo menos desde 2015 a ANM já suspeitava da existência de subsidência do solo, desmoronamento das paredes e teto das cavidades e instabilidade do subsolo."

(...) Ela [a ANM] poderia ter constatado as graves fraturas no solo e afundamento dos bairros em uma de suas vistorias.

Críticas ao financiamento do BNDES à empresa. A alegação é que o banco público teria "subsidiado financeiramente por longo tempo as atividades minerárias da Braskem sem o devido controle".

A iniciativa que estamos encaminhando é uma forma de evidenciar ao MPF e à sociedade que todos os elementos necessários ao encaminhamento das questões criminais relacionadas ao desastre ambiental sempre estiveram à disposição; portanto, as vítimas desse crime esperam a responsabilização dos seus algozes e tais medidas não podem ser abdicadas pelo estado.

Gabriel Bulhões e João Batista Barbosa, advogados autores da ação

Rua abandonada após afundamento no bairro do Pinheiro, em Maceió Imagem: Carlos Madeiro/UOL

O que dizem os órgãos públicos

Em nota, a ANM informou que a exploração de salgema está proibida desde 2019 em Maceió. Sem dar mais detalhes, diz que "controlou e fiscalizou as atividades realizadas pela Braskem SA ao longo dos anos, dentro da sua competência legal e em cumprimento às disposições do Código de Mineração e legislação correlata, com os recursos e meios disponíveis à época".