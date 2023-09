O trecho que derreteu fica na entrada do município e a principal via de Santa Quitéria. Nela há uma escola e vários outros empreendimentos comerciais.

No sábado, o jornalista Thiago Rodrigues, do portal "A Voz de Santa Quitéria", fez imagens que mostram o asfalto derretido e em condição pastosa por conta da alta temperatura.

Quando passei de carro, percebi um barulho estranho, como se estivesse deslizando com óleo. Desci e vi que o asfalto estava com marcas de sandália: quando pisava, ficava no asfalto. Eram 13h quando tirei as fotos. Tinha gente que estava andando de ponta de pé para não ficar preso. Isso nunca tinha acontecido aqui

Asfalto da CE-257 apresentou problemas pelo calor Imagem: Thiago Rodrigues/A Voz de Santa Quitéria

Apesar do calor ter sido extremo no fim de semana do ocorrido, ele afirma que a má qualidade da obra já havia sido notada pelos moradores.