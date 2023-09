No caso, a presença do IBDR na ação ainda vai ser analisada, porque uma Adin só pode ser proposta pelos presidentes da República, do Senado, da Câmara ou de assembleia legislativa, além de OAB, procurador-geral da República, partido político e entidade sindical de âmbito nacional,

Na ação, os advogados afirmam que o uso da religião nas sessões é "assegurada em razão da previsibilidade constitucional."

Além de violar os preceitos constitucionais fundamentais, bem como adotar modelo de laicidade não vigente no país, por previsão constitucional, vai de encontro, também, contra a óptica e todo histórico de defesa das liberdades de religião e de crença que o próprio CFP detém.

Trecho da ação do Novo e do IDBR

O presidente do IDBR diz que o direito de usar uma crença religiosa "é inviolável e não pode ser objeto de restrições impostas pelo CFP.