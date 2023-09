Segundo o pesquisador Ayan Fleischmann, coordenador do setor geoespacial do Instituto Mamirauá, houve uma mudança significativa no padrão de temperatura da água no local nos últimos dias.

A gente está fazendo uma série de medições no lago, e ontem [quinta] a temperatura da água estava entre 39 e 40 graus Celsius em alguns pontos. Isso é muito acima da média aqui do lago do Tefé. Ribeirinhos nunca viram isso .

Ayan Fleischmann

O ICMBio informou ao UOL que já mobilizou equipes de veterinários e servidores e instituições parceiras para apurar as mortes de botos em Tefé e resgatar os animais encalhados.

As ações ocorrem com o Mamaurá e ao lado do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), da Rede de Encalhe de Mamíferos Aquáticos da Região Norte (Remanor), WWF-Brasil, Defesa Civil, do Governo do Amazonas, entre outros.