Um relatório produzido pelo SGB (Serviço Geológico do Brasil), em 2014, alertou as autoridades sobre o risco alto de deslizamentos de terra na Vila do Arumã, em Beruri (AM). No local, geólogos encontraram uma cicatriz de 90 metros, que mostraria haver, já àquela altura, um processo de deslocamento de massa.

No sábado, um deslizamento desse barranco matou dois irmãos, de 6 e 16 anos, além de ter destruído por completo 45 casas e deixado outras 30 desocupadas em situação de risco.

Até ontem ao fim da tarde, equipes de resgate buscavam três pessoas que estavam desaparecidas no local.