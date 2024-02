CV 'toma' Acre do PCC, se firma líder do crime na região e recruta peruanos

Facções chegaram ao Acre há 13 anos

As investigações apontam que as facções chegaram ao estado em 2011, visando expandir o mercado da droga. Primeiro, veio o PCC, depois, o CV. Eles fizeram um acordo de não se atacarem, até 2016.

O racha ocorreu após a morte, em junho de 2016, do traficante Jorge Rafaat Toumani, conhecido como rei do tráfico e que controlava a rota caipira. Ele foi assassinado no Paraguai, em uma emboscada do PCC e de criminosos paraguaios. Com isso, a facção paulistana passou a comandar a área e impôs a necessidade de negociação do CV, que não gostou.

Ilustração da Morte Rafaat em Imagem: Reprodução/MOV

CV precisava da Amazônia

Com a situação, o CV precisava dominar a Amazônia para ter acesso à fronteira, segundo Bernardo Albano, coordenador do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MP-AC (Ministério Público do Acre).