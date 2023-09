Guerra na fronteira começou com morte cinematográfica do 'rei do tráfico'

Execução de chefe da fronteira iniciou guerra

A primeira vítima dessa guerra entre quadrilhas na fronteira Brasil-Paraguai foi justamente aquele que era apontado como o chefe do tráfico de drogas na região: o brasileiro Jorge Rafaat Toumani, conhecido como "rei do tráfico".

Em junho de 2016, Rafaat dirigia um carro blindado em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na divisa com o Brasil. Eram 18h45. O carro de Rafaat foi cercado por outros veículos. Um deles transportava uma metralhadora antiaérea. Os tiros vindos dela romperam a blindagem do carro de Rafaat e o mataram no local da emboscada.

Na época, autoridades do Brasil e do Paraguai apontaram que uma das principais linhas de investigação era que o atentado tenha sido cometido por membros do PCC.

Traficante brasileiro intensifica ofensiva

Um dos suspeitos de planejar a execução de Rafaat é o traficante brasileiro Jarvis Gimenez Pavão, que naquela época cumpria pena por lavagem de dinheiro no Paraguai.