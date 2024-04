Homem é preso após enviar caixa de cerveja com R$ 50 mil a secretário de PE

Um homem foi preso ontem, suspeito de ter enviado uma caixa de cerveja contendo, em espécie, R$ 49.996 ao secretário da Fazenda de Pernambuco, Wilson de Paula.

A prisão ocorreu após o próprio titular da pasta comunicar o fato ao secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho. A Polícia Civil prendeu o homem —que não teve a identidade revelada— em flagrante. Ele deve responder pelo crime de corrupção ativa.

Segundo comunicado do governo de Pernambuco, o pacote foi entregue na tarde da última quarta-feira (17) na casa do secretário. O pacote continha várias cédulas de valores diferentes. Não foi informado se havia cerveja junto com o dinheiro.