Barco é 'sequestrado' por bolivianos e gera tensão na fronteira em Rondônia

Segundo apurou o UOL com uma fonte que atua no porto de Guajará-Mirim, o lado boliviano só aceita liberar o barco brasileiro se sua embarcação detida pela PF também for solta. Além disso, houve tentativa de mais "sequestros" de barcos brasileiros.

Embarcação brasileira que foi retida do lado boliviano Imagem: Reprodução

O que aconteceu

O "sequestro", como tratam os empresários brasileiros, ocorreu no fim da tarde de sexta, logo após o barco, de inscrição Aquaflex, partir do porto de Guajará-Mirim, em Rondônia, cruzar a fronteira e chegar ao porto de Guayaramerin.

A retenção do barco foi feita por integrantes da associação de pequenas embarcações, os "peque peques", quando ele atracou no Porto Oficial da Bolívia Nicolas Suarez com passageiros e tripulantes.

Ainda na sexta-feira à noite, de forma emergencial, barcos bolivianos foram autorizados a cruzar a fronteira para poder levar as pessoas —entre elas crianças e brasileiros que estudam no país— que aguardavam o transporte para retornar para casa. O trajeto foi feito sob forte escolta.