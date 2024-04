MP recomenda que Juazeiro (BA) tire estátua de Daniel Alves em até 30 dias

O museu do Bahia, clube onde Daniel jogou, decidiu tirar uma imagem do jogador de suas paredes no começo deste ano.

O caso

A Justiça Espanhola condenou, em fevereiro, Daniel Alves pelo estupro de uma mulher de 24 anos em Barcelona, a 4 anos e 6 meses de prisão. O Ministério Público Espanhol havia pedido nove anos de pena para o brasileiro; a acusação particular pedia 12 anos.

A defesa do jogador alegou inocência e pediu sua absolvição e recorre da sentença.

Em março, porém, Daniel foi solto e cumpre medidas cautelares em casa após pagar uma fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões) à Justiça espanhola.

O lateral foi preso em janeiro do ano passado acusado do estupro de uma jovem de 23 anos, em uma boate de Barcelona, em 2022.