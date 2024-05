Encalhe inédito: Elefante marinho aparece em praia de Maragogi (AL)

Um elefante marinho apareceu hoje pela manhã na praia de Maragogi, no litoral norte de Alagoas. A presença da espécie chamou a atenção porque é algo inédito no estado, segundo o biólogo e presidente do Instituto Biota, Bruno Stephanis.

O animal foi visto por pescadores e moradores locais, que enviaram vídeos e fotos para o instituto, conta Stephanis.

Aparentemente, diz o biólogo, o animal chegou ao local para "descansar" e, como a maré está baixa, acabou ficando.