AL: PP de Lira e MDB de Renan levam 90% de prefeituras e se armam para 2026

Luciano Barbosa (MDB), prefeito de Arapiraca ligado a Lira, no partido de Renan Imagem: Divulgação

Uma vitória e uma derrota marcantes de Lira

Na Barra de São Miguel, o pai do presidente da Câmara, Benedito de Lira (PP), foi reeleito com 68,12% dos votos válidos, mesmo com problemas de saúde e participando de poucos atos eleitorais. Lá, ele derrotou o seu vice, Floriano Melo (MDB), que rompeu com Benedito e tentou voo solo com apoio de Renan.

Em Junqueiro, o primo do deputado e ex-superintendente da Codevasf em Alagoas Joãozinho Pereira (PP) foi derrotado pelo prefeito Leandro Silva (MDB). Entretanto, Pereira passou quase toda a campanha internado em São Paulo por um problema grave de saúde.

Para o cientista político e professor da Ufal (Univerisdade Federal de ALagoas) Ranulfo Paranhos, a votação de 2024 serve de "experimento para as eleições de 2026".