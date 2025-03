Estudo detalha riqueza desconhecida da Caatinga e propõe novo mapa do bioma

"E temos novas espécies e eventualmente até novos gêneros sendo descritos a cada ano", afirma Marcelo Moro, do Instituto de Ciências do Mar da UFC (Universidade Federal do Ceará) e coordenador do estudo, que conta ainda com pesquisadores da Universidade Federal do Cariri, UnB (Universidade de Brasília) e Universidade Estadual de Montes Claros.

Áreas em verde mostram florestas úmidas dentro da Caatinga Imagem: Reprodução

Há, por exemplo, regiões de florestas úmidas no interior da Caatinga, especialmente na Bahia e no Ceará, bem como florestas secas e arbustais.

A visão do início do século 20 considerava a caatinga um habitat pobre em termos de espécies endêmicas e uma área de menor relevância para a conservação. A ideia do trabalho foi justamente propor que, em vez de olhar a Caatinga como uma coisa só, devemos vê-la em vários pedaços menores e mais homogêneos, cada um diferente do outro Marcelo Moro, do Instituto de Ciências do Mar da UFC e coordenador do estudo

O grupo de pesquisadores se debruçou em estudos sobre a Caatinga feitos nos últimos oito anos para, agora, gerarem dois mapas inéditos. Esses mapas levam em contas os aspectos: