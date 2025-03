Blogueira é morta em casa e revolta cidade no MA; marido e sogro são presos

O crime foi repercutido no estado, e o governador Carlos Brandão (PSB) comentou sobre a prisão de suspeitos em postagem na noite deste domingo.

A Polícia Civil já realizou a prisão do sogro e do marido da influenciadora Adriana Rosa de Oliveira, suspeitos de envolvimento no crime de feminicídio em Santa Luzia. A investigação continua para que possamos esclarecer as motivações deste crime tão bárbaro. Estamos atentos a fim de assegurar o cumprimento da justiça.

Carlos Brandão no "X"