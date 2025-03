Lula inaugura barragem no RN e disputa 'paternidade' com bolsonaristas

Em nota publicada em sua página, o MIDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional) afirmou que "o governo Dilma executou 69% da obra" e que a construção foi "retomada sob a gestão de Lula."

Esta será a primeira visita de Lula após as recentes pesquisas que mostram uma grande queda de popularidade pessoal e do seu governo, em especial no Nordeste. A data escolhida por Lula não poderia ser mais simbólica para o nordestino: trata-se do dia de São José, padroeiro das chuvas abundantes e boas colheitas.

Água da transposição do rio São Francisco chegaram a barragem de Oiticica Imagem: Humberto Sales/Assecom/Governo do RN

Carona de Lula?

A vinda de Lula e a paternidade da obra requerida pelos governos do PT foi alvo de ataques de bolsonaristas no estado.

A página do PL do Rio Grande do Norte fez duas postagens nos últimos dias, em colaboração com os deputados federa General Girão e Coronel Araújo, em que dizem que Lula teria pego a obra quase pronta em 2023.