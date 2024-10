MP: Padre comprou imóvel de luxo com verba desviada e pôs em nome de bebê

Como a doação do imóvel aconteceu

Os R$ 480 mil usados para comprar o apartamento vieram "por meio de práticas criminosas durante a gestão dos projetos e atividades" das entidades, de acordo com Gaeco. O apartamento fica no 4º andar de um prédio em Cabo Branco, bairro à beira-mar da capital paraibana e com um dos maiores valores por metro quadrado do estado.

O imóvel, segundo a investigação, é incompatível com o patrimônio do padre. Os rendimentos que Egídio declarou em 2022 apontam para um total de R$ 238,5 mil, sem contar descontos de Previdência e impostos. O único bem registrado em seu nome, à época, era um imóvel declarado de R$ 85 mil.

Todo o processo burocrático ocorreu de forma rápida, o que chamou a atenção dos investigadores. A escritura de compra e venda foi lavrada em cartório no dia 27 de julho de 2022, e a doação do imóvel para o menor já estava concluída em 22 de dezembro do mesmo ano.

O ato final, nitidamente buscando finalizar o procedimento antes do término do ano calendário 2022 (31 de dezembro de 2022), [com] o intuito de ocultar a transação imobiliária supra, mormente a fonte de seu custeio (compra do imóvel e pagamento das despesas tributárias envolvidas).

Denúncia do Gaeco

A criança, segundo a apuração, não possui parentesco com Egídio, o que indica que ela foi usada apenas para ocultar o bem do seu patrimônio. Para justificar a doação, diz a investigação, Egídio alegou ter um "profundo carinho e afeto pela criança", de quem afirma ser seu padrinho; mas o Gaeco alega que não confirmou esse vínculo.