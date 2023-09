Passados seis anos, a defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, percorreu o mesmo caminho. Ao fechar acordo de delação diretamente com a Polícia Federal, deu de ombros para a negativa da PGR - hoje, comandada por Augusto Aras. Na gestão Bolsonaro, o procurador foi apontado como aliado importante do presidente.

Às vésperas da eleição de 2018, o juiz Sérgio Moro, que conduzia a Lava Jato em Curitiba, quebrou o sigilo da delação de Palocci. Cristiano Zanin, que defendia Lula e hoje é ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), protestou. Disse que o magistrado tomou a decisão para interferir no resultado da eleição. E não se cansava de dizer à imprensa e à Justiça, nos recursos apresentados, que Palocci mentiu.

Em 2020, a acusação de Zanin foi confirmada por um relatório da PF que desmentia informações dadas pelo ex-ministro petista no acordo de colaboração premiada. O STF decidiu retirar a delação de Palocci da ação penal contra Lula que tramitava na vara de Curitiba. Lula fora acusado de receber propina da Odebrecht na forma de um terreno para construção do Instituto Lula, em São Paulo.

Em abril de 2018, Raquel Dodge declarou que o acordo com Palocci precisaria "ser avaliado com muito cuidado". Ontem, Aras deu declaração no X, o antigo Twitter, como se complementasse a afirmação da colega: "A PGR não aceita delações conduzidas pela Polícia Federal, como aquelas de Antonio Palocci e de Sérgio Cabral, por exemplo".

No fim das contas, o problema da delação de Palocci não foi ter sido fechada diretamente com a PF. A falta de cuidado na qual o acordo foi conduzido, somado aos prováveis interesses políticos por parte dos investigadores, fez da delação um verdadeiro fiasco jurídico com consequências políticas para o PT de Lula.

Neste sábado, o ministro do STF Alexandre de Moraes homologou o acordo firmado entre a PF e Mauro Cid. Decidiu ignorar a opinião de Aras. O movimento mostra como STF e PF estão unidos - agora, ironicamente, em torno de uma delação que tem tudo para prejudicar Bolsonaro e beneficiar Lula.