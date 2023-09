Uma das cláusulas que a PGR (Procuradoria-Geral da República) incluirá nos acordos de não persecução penal que serão ofertados aos réus acusados de participar dos atos de 8 de janeiro será a obrigatoriedade de comparecimento a um curso sobre democracia, Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. As aulas serão presenciais, com duração aproximada de dez meses.

Segundo disse ao UOL nesta sexta-feira (15) o subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, os acordos serão ofertados aos acusados na próxima semana. Ele explicou que, ao fim do curso, não haverá prova. Entretanto, haverá um "bedel" no local para aferir a frequência no curso e o aproveitamento por parte do aluno.

"A ideia é despertar essas pessoas, mostrar que o golpe de Estado não é uma coisa boa para o Brasil. O objetivo é abrir a cosmovisão dessas pessoas e tirá-las da alienação", afirmou Santos na entrevista.