Como presidente do STF, caberá a Barroso decidir a pauta do plenário. A interlocutores, ele disse não ter decidido quais serão as prioridades no primeiro momento da gestão. O ministro terá dois meses e meio até que as atividades do tribunal sejam interrompidas pelo recesso.

Se quiser pautar os temas de costumes de imediato, terá de equilibrar os cristais com os parlamentares e lidar com o risco de estar no time derrotado. A alternativa é deixar os casos adormecidos até visualizar mudança no cenário no Supremo.

A opção de não priorizar os processos sobre aborto e drogas foi a adotada pelos últimos presidentes do STF. A ação sobre o aborto chegou ao tribunal em março de 2017 e a das drogas, em fevereiro de 2011. Desde então, as causas têm sido escanteadas - especialmente porque, para boa parte dos ministros, o melhor seria o Congresso e o governo federal decidirem sobre os temas.

Por ora, a única certeza na pauta de Barroso é a continuidade dos julgamentos dos réus do 8 de janeiro. A tendência é que os processos ocupem, majoritariamente, o plenário virtual. O ministro terá, portanto, até o fim do ano para preencher as sessões do plenário físico com os temas que considere prioritários. Serão pelo menos 18 sessões, sem contar as que poderá convocar em caráter extraordinário.