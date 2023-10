O segundo julgamento que pode levar a nova condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser esvaziado. A expectativa no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é de pouca gente no plenário na sessão de terça-feira (10). Não foi sequer aberto credenciamento especial para a imprensa. O esquema de segurança será o mesmo de costume da corte.

Em junho, quando Bolsonaro foi condenado a oito anos de inelegibilidade, pouca gente compareceu ao plenário do TSE para assistir, diante do resultado esperado no sentido de condenar do ex-presidente. Na porta do tribunal, não havia manifestantes, ao contrário do que aconteceu nas eleições de 2022.

O julgamento de amanhã deve ser ainda mais vazio. Depois da sentença de junho, não haverá mudança concreta no destino político de Bolsonaro. Caso seja condenado novamente à inelegibilidade, será pelo mesmo período, pelo mesmo tempo.