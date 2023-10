O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que deve ser concluído na próxima terça-feira (17), deverá servir de parâmetro para o uso de lives por mandatários nas eleições municipais de 2024.

A tendência é que Bolsonaro seja condenado por ter transmitido lives a partir do Palácio da Alvorada para se apresentar como candidato à reeleição no ano passado. Ele também é acusado de ter convocado coletiva de imprensa no Palácio do Planalto na qual governadores anunciaram apoio político ao então presidente.

Ministros estudam a possibilidade de punir as práticas com a imposição de multa. Segundo fontes do TSE, a condenação teria caráter pedagógico, para inibir candidatos à reeleição de adotarem a mesma conduta. A ideia é alertar prefeitos no sentido que é crime usar a estrutura pública para divulgar candidatura, como estabelece a Lei das Eleições.