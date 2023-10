O procurador Lucas Furtado, representante do Ministério Público junto ao TCU (Tribunal de Contas da União), pediu ao deputado Arthur Maia (União-BA), presidente da CPMI dos atos de 8 de janeiro, cópia do relatório da comissão para que ele possa "avaliar e adotar medidas pertinentes de responsabilização dos agentes envolvidos".

O documento poderá ensejar a abertura de um procedimento de apuração preliminar, que pode resultar na condenação dos responsáveis por danos ao erário a restituir os valores.

No despacho, Furtado lembra que é papel do TCU "examinar o modo pelo qual são geridos os recursos públicos, alcançando não somente os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e publicidade, mas, também, a impessoalidade, moralidade e eficiência". Ainda segundo o procurador, "a se confirmar a atuação irregular de agentes públicos e/ou lapidação indevida de patrimônio público a causar dano ao erário, a competência do TCU restaria comprovada".