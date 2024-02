Página virada: Barroso e Lewandowski não mencionam 8/1 nos discursos

Na primeira sessão do ano no Supremo, coube ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), lembrar a tentativa de golpe e a superação do evento pelas instituições. "As coisas parecem estar voltando à normalidade", afirmou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, último a discursar, lembrou a fala do deputado Eduardo Bolsonaro, que disse em vídeo que era preciso apenas um cabo e um soldado para fechar o STF. Lula lembrou que a multidão chegou no ano passado com "paus e pedras" e não conseguiram fazer isso.

O presidente do STF aproveitou a ocasião para minimizar, de forma indireta, os atritos entre a Corte e o Congresso Nacional ao longo do ano passado. Ao anunciar o discurso de Pacheco, ressaltou: "Somos imunes a intrigas".

Segundo Barroso, não seria preciso falas da separação dos Poderes porque, "embora independentes e harmônicos, convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa".

Lewandowski tomou posse no novo cargo com discurso sobre os desafios da pasta. O ministro integrava do STF na época dos ataques. O então ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve à frente da reação do governo contra a tentativa de golpe.